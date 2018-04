L'original homenatge d'un municipi de Girona als presos polítics

Última actualització Divendres, 13 d'abril de 2018 20:30 h

Instal·len un senyal de trànsit amb la distància que hi ha fins als centres penitenciaris on són tancats

Redacció| La societat catalana no pensa parar fins que els presos polítics tornin a casa. Arreu del territori, dia rere dia, es tiren endavant projectes i iniciatives en protesta contra l'autoritarisme de l'Estat i que demanen -d'una manera o altra- la llibertat dels líders independentistes represaliats pel Gobierno de la mà de la justícia espanyola. La darrera, té forma de senyal de trànsit.

El senyal que ha aparegut a Bordils © Twitter @Candeliano Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Bordils, presos politics

Es tracta d'un panell que ha estat instal·lat a la carretera que travessa Bordils; concretament, al quilòmetre 26 de la C-66, que va de la Bisbal d'Empordà a Girona i que passa per aquest municipi empordanès adscrit a la comarca del Gironès. La indicació assenyala els quilòmetres que hi ha fins arribar a les tres presons madrilenyes on hi ha els presos polítics catalans: Soto del Real (743 km), Estremera ( 739 km) i Alcalá-Meco (675 km).



A dalt del senyal, es pot veure un altre que imita els que indiquen les carreteres nacionals i que diu N-1714, en referència a la guerra de Successió a Catalunya. També hi ha penjat un llaç groc per demanar la llibertat dels presos.