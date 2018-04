L’advocat de Puigdemont, Junqueras i els Jordis davant l'ONU té clar que Espanya ''ha vulnerat flagrantment el dret internacional''

Última actualització Dissabte, 14 d'abril de 2018 13:00 h

Ben Emmerson diu que “l’estat espanyol s'està comportant com un règim repressiu degut al seu passat feixista”

Redacció| L’advocat de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart davant del Comitè de Drets Humans de l’ONU, Ben Emmerson, ha parlat aquest matí al programa Via Lliure de Rac1 i ha acusat Espanya de "vulnerar flagrantment el dret internacional''. Segons ell, el Gobierno ho ha fet "des del moment que van ficar a la presó polítics que emetien les seves opinions polítiques".

En aquest sentit, ha demanat "que la comunitat internacional es desperti" per exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. D'altra banda, ha carregat contra el fet que l’Estat ignori les resolucions de l’ONU sota l'argument que no són vinculants, cosa que -diu- és “una afirmació política, no legal”.



Segons l'advocat, a més, la Moncloa està "desesperada" davant la notícia que el Parlament presentarà una querella contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i ho demostra amb l'amenaça de la malversació de fons com a possible conseqüència. “L’estat espanyol s'està comportant com un règim repressiu degut al seu passat feixista”, ha sentenciat Emmerson.