'The Washington Post' copsa la persecució de l'Estat a les bases de l'independentisme

Última actualització Dissabte, 14 d'abril de 2018 15:00 h

Assenyala a un canvi d'estratègia del Gobierno després d'empresonar o forçar l'exili dels seus dirigents

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Els CDR han protagonitzat un article al diari nord-americà 'The Washington Post'. El text es dedica a descriure aquests moviments ciutadans en defensa de la República i els assenyala com a nou objectiu de la persecució judicial del Gobierno als independentistes després d'empresonar o forçar l'exili dels seus dirigents. "Atacar les bases independentistes" és -segons el mitjà- la nova estratègia de l'Estat. "Amb els dirigents de Catalunya a la presó, Espanya colpeja les bases", titula.

'The Washington Post' defineix els CDR com "grups vagament organitzats", en que "l'assistència a les reunions setmanals és opcional". També apunta a la seva transversalitat, amb membres de totes les edats i condicions socials.



"Des de la repressió per part d'Espanya d'un referèndum no autoritzat a l'octubre sobre la secessió, centenars dels autoproclamats Comitès de Defensa de la República (CDR) porten a terme una campanya de desorganització econòmica, bloquejant carreteres i autopistes i confiscant de forma temporal les cabines de peatge, desafiant el govern espanyol", escriu la periodista Renata Brito.



Sobre les acusacions de violència per part de l'Estat, recorda el cas de Tamara Carrasco, acusada per la Fiscalia de terrorisme però a qui el jutge ha atribuit només acusacions de desordres públics. En aquest sentit, el diari explica com el Gobierno considera les accions dels CDR "un sabotatge contra l'Estat".