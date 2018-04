La carta de Junqueras a la militància d'ERC: impedir la formació de govern és ''un regal al 155''

Segons ha defensat, la recuperació de les institucions és una necessitat que no és suficient però sí un "pas imprescindible per avançar". "Sense Govern, sense recuperar les institucions, som més febles", ha reblat. De cara a les negociacions per a la investidura, el líder d'ERC ha avisat també que "gesticular, jugar al curt termini, el soroll buit i fer volar coloms són actes estèrils i sovint contraproduents" i ha apel·lat als valors republicans com "la discreció, la humilitat, l’esforç, la vocació de servei, el sacrifici i la generositat".



Junqueras ha apostat per seguir amb una "lluita pacífica" i ha fet una crida a no deixar-se endur per la "frustració" ni caure en actituds "maximalistes que no porten enlloc". En aquest sentit, ha avisat que "l'aliança conservadora aplaudeix davant cada error i empeny a una fugida endavant". "Ens volen empipats, ens volen agressius, ens volen provocar. Mantinguem el cap fred i recordem que per avançar hem de seguir sumant i oferir un projecte inclusiu i integrador", ha recomanat el líder d'ERC empresonat.

La recepta que s'ha de seguir, segons Junqueras, és "perseverar, assentar una sòlida majoria, teixir complicitats i superar la política de blocs mantenir la unitat d'acció dels demòcrates". I ha contraposat aquesta actitud amb "gesticular, jugar a curt termini i fer volar coloms", uns actes que ha qualificat "d'estèrils i sovint contraproduents".

Torrent: "Estem disposats a jugar-nos-ho tot per guanyar la llibertat i la República"



ERC ha transformat la seva tradicional Festa de la República del 14 d'abril en una jornada reivindicativa i d'intens record dels empresonats i els exiliats. "Avui som aquí però no podem estar de festa", ha assegurat el president del Parlament, Roger Torrent, que s'ha preguntat en veu alta: "Amb el president Junqueras a la presó i la secretària general Marta Rovira a l'exili, qui pot dubtar del compromís personal de la gent d'Esquerra?". "Estem disposats a jugar-nos-ho tot per guanyar la llibertat i la República", ha recalcat el president del Parlament en un acte emotiu a les Cotxeres de Sants. De fet, des de files republicanes han llançat una conjura per evitar unes noves eleccions i una darrera crida a formar Govern d'una vegada "per expulsar el 155". "No volem noves eleccions! Som el peu de la República efectiva, al peu de la muntanya. Ara nomes hem de decidir quin és el corriol, el camí a través del qual com abans millor fem el cim", ha sentenciat el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà.

Junqueras ha elogiat el paper d'ERC assegurant que sense el partit "res no hauria estat possible". I ha demanat als militants que no perdin l'esperança ni el somriure i que persisteixin." Feu-ho. Jo, persistiré. Tots nosaltres ho farem. Recordeu el que sempre us he dit. Els dones i homes d’Esquerra Republicana de Catalunya som els que mai defallim, som els que perseverem, som els que sempre hi som i els que sempre estarem al costat de la democràcia i la llibertat", ha conclòs.Bon dia companyes i companys,Dimecres vaig fer 49 anys. És el primer cop que no ho puc compartir amb la meva família i amics. Tampoc amb la Marta Rovira, per a ella la primera abraçada. També per a la Dolors Bassa i la Carme Forcadell, preses polítiques a la presó d’Alcalá-Meco. Bones persones, lluitadores i valentes. Injustament empresonades per un delicte que Europa no reconeix. A la presó d’Estremera hi han tornat a tancar el Raül Romeva, el Jordi Turull i el Josep Rull. Una nova injustícia. A Estremera no hi vull més amics. Ni a cap Presó. Ni cap més exiliat. Prou de fer mal a bones persones, a gent d’una trajectòria pacífica i democràtica inequívoques. L’objectiu no pot ser omplir les presons de bones persones. L’objectiu ha de ser buidar-les. L’objectiu és sempre la llibertat i una societat justa i lliure. Persistim, sempre. Feu-ho. Jo, persistiré. Tots nosaltres ho farem. Recordeu el que sempre us he dit. Els dones i homes d’Esquerra Republicana de Catalunya som els que mai defallim, som els que perseverem, som els que sempre hi som i els que sempre estarem al costat de la democràcia i la llibertat.La nostra és i ha de seguir sent una lluita pacífica. No ens podem deixar endur per la frustració, ni caure en actituds maximalistes que no porten enlloc. L’aliança conservadora aplaudeix davant cada error i ens empeny a una fugida endavant. Ens volen empipats, ens volen agressius, ens volen provocar. Mantinguem el cap fred i recordem que per avançar hem de seguir sumant i oferir un projecte inclusiu i integrador, per a tots els ciutadans, és imprescindible. Cada passa que ens desconnecta de la centralitat és una passa enrere i ho és impedir la formació de Govern. Si això no ho entenem, si no superem aquest impàs, haurem convertit la victòria del 21D en un regal al 155 i als que impulsen una involució dels drets i llibertats sense precedents. La formació del Govern, la recuperació de les institucions és una necessitat. És ben cert que no suficient. Però és, en canvi, un pas imprescindible per avançar. Sense Govern, sense recuperar les institucions, som més febles.Només perseverant, assentant una sòlida majoria, teixint complicitats, superant la política de blocs i mantenint la unitat d’acció dels demòcrates -bo i respectant la pluralitat imprescindible, sana i democràtica- anirem endavant. Gesticular, jugar al curt termini, el soroll buit i fer volar coloms són actes estèrils i sovint contraproduents. Virtuts republicanes són la discreció, la humilitat, l’esforç, la vocació de servei, el sacrifici, la generositat ... és la feina sorda i constant el que ens fa millors i la que ens farà avançar. Llums llargues, estratègia de suma i voluntat de construir un nou país, net, just i lliure. Aquesta és la recepta. El camí a recórrer és llarg i costerut. Siguem pacients, siguem constants i sobretot fem passes sòlides que ens permetin avançar. Volem un país lliure i el tindrem si així ho vol la majoria dels ciutadans.Res no serà fàcil. Però no perdeu mai l’esperança ni el somriure. Sentiu-vos orgullosos de ser militants d’ERC. La història s’ha escrit amb el nostre compromís. Si vam fer un referèndum i vam votar és gràcies a la conjura de les institucions i la ciutadania. Sense ERC res no hauria estat possible. Ningú no ha fet tant ni ha donat tant. Gràcies a tots i cadascun de vosaltres. I així seguirem, fidels al nostre compromís.I gràcies també a Jordi Sànchez!Gràcies a Jordi Cuixart!Gràcies a Dolors Bassa!Gràcies a Carme Forcadell!Gràcies a Raül Romeva!Gràcies a Josep Rull!Gràcies a Jordi Turull!Gràcies a Quim Forn!Gràcies a Toni Comín!Gràcies a Meritxell Serret!Gràcies a Carles Puigdemont!Gràcies a Clara Ponsatí!Gràcies a Lluís Puig!Gràcies a Anna Gabriel!I gràcies, moltíssimes gràcies, a Marta Rovira!Una immensa abraçada a tots,Oriol Junqueras