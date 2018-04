Ridícul de la Guàrdia Civil: discuteix a Twitter amb l' 'Ajuntament' del poble que es va inventar en un informe per Llarena

El compte del consistori fals -que fa mofa de la invenció de la policia espanyola- ha comentat una publicació del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en que elogiava la Guàrdia Civil per salvar una persona migrant al mar. "El meu aplaudiment per a aquest agent que va arriscar la seva vida per salvar la d'altres. Moments com aquest fan que tot el país se senti orgullós de la Guàrdia Civil", ha escrit Iglesias, adjuntant un vídeo del diari 'El Mundo'.L' 'Ajuntament' de Sant Esteve de les Roures li ha replicat "un dia els salven i l'altre els disparen fins que moren ofegats", en referència al cas de Tarajal, en que 15 persones que intentaven arribar nedant a les costes espanyoles van morir quan un operatiu de 56 agents de la Guàrdia Civil els va disparar pilotes de goma i pots de fum d'ocultació. Amb tot, la resposta del suposat consistori ha indignat la Guàrdia Civil, que ha tornat a mostrar el seu desconeixement profund de Catalunya, en un ridícul retret:"Des d’un compte oficial? Representen els seus ciutadans parlant de falsos impactes que no apareixen en cap autòpsia?", han escrit.