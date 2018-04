Rajoy creu ''legítim'' i ''proporcionat'' l'atac d'EEUU, França i Regne unit sobre Síria

En un comunicat, Rajoy ha escrit que l'atac amb armes químiques és un crim contra la humanitat i ha explicat que el seu govern ha estat informat pels "socis" de la intervenció sobre el seu caràcter "limitat". "L'objectiu és reduir la capacitat del règim de perpetuar nous atacs contra la població", ha assegurat el president del govern espanyol. Rajoy ha subratllat que sempre prefereix una "acció concertada internacional" i ha recordat vagament les víctimes afegint que la gravetat dels atacs a la població contra dones i nens no poden quedar sense resposta. Segons Rajoy, el que ha passat en els últims dies a Síria "supera amb molt les constants violacions d'alto al foc". I ha insistit que només un procés polític de transició liderat per Nacions Unides podrà portar la pau a Síria i "acabar amb tant patiment".

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal