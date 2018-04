[Vídeo] Neix una nova marca per denunciar internacionalment la repressió de l'Estat espanyol

Amb les imatges, expliquen el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, els primers dirigents independentistes en ser empresonats per la justícia espanyola i que -avui mateix- fa sis mesos que són a centres penitenciaris madrilenys.També es veu al vídeo com els dos líders d'entitats independentistes, fins al moment de la seva detenció, mobilitzaven milers de persones "en les manifestacionspacífiques més importants d'Europa" però han estat acusats del delicte de rebel·lió i empresonats preventivament. A més, es destaca la prepotència del Gobierno envers el tema i el suport que han rebut de la societat catalana.

