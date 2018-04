Tots els detalls de la manifestació contra la repressió d'aquest diumenge

Última actualització Diumenge, 15 d'abril de 2018 05:00 h

Arrencarà a les 12.30h a la plaça d'Espanya i avançarà per l'avinguda Paral·lel

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| L'Espai Democràcia i Convivència, que agrupa entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals, ha convocat per aquest dissabte una manifestació a Barcelona sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'. La mobilització arrencarà a la plaça d'Espanya i avançarà per l'avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l'acte central.

Manifestació del 25 de març de 2018 per demanar l'alliberament dels presos polítics © Gemma Sánchez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes manifestacio, presos politics

Les entitats sobiranistes han xifrat en més de 800 els autobusos que s'han organitzat des del territori per desplaçar-se a la capital catalana i de fet l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat restriccions de mobilitat i ha recomanat prioritzar el transport públic.



Coincidint amb els sis mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, diverses entitats, a través de l'Espai Democràcia i Convivència, convoquen la manifestació d'aquest diumenge. Per objectius s'han fixat donar una resposta unitària per clamar en defensa de les institucions catalanes, "els drets fonamentals", la cohesió social i el dret a decidir el futur polític. També per a reclamar l'alliberament dels dirigents polítics empresonats.

L'Espai Democràcia i Convivència està impulsat per l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC); l'ANC i Òmnium Cultural, el CNJC, la confederació veïnal CONFAVC, la FAPAC, Lafede.cat, la UFEC, i els sindicats CCOO, Unió de Pagesos i la UGT. Aquesta setmana, el dirigent d'UGT, Camil Ros, va negar que hi hagués una "allau" de baixes a causa de la manifestació i que s'havia "magnificat" la crítica interna. En aquest sentit va assegurar que participen a l'acte per "fer ponts" i a favor del consens. Una de les veus que se n'ha desmarcat, però, és la secció del grup Renfe de la UGT, que ha acordat no secundar la manifestació col·lectivament i ha advertit que no donarà suport a la direcció en les decisions que "divideixin com a societat i sindicat".

A la manifestació d'aquest diumenge han confirmat assistència diversos partits i formacions parlamentàries. És el cas de JxCat, ERC, PDeCAT, Demòcrates de Catalunya, els comuns i la CUP.

Recomanacions de TMB

L'Ajuntament de Barcelona ha advertit també de restriccions de trànsit per als talls de circulació i d'estacionament als carrers de l'entorn de la manifestació. També s'han seleccionat diversos trams de carrers per facilitar l'aparcament als més de 800 autobusos confirmats per les entitats sobiranistes.

En paral·lel, TMB ha preparat un dispositiu especial que inclou reforços a la xarxa de metro, tant de tren com de personal. Es recomana fer servir les estacions de Drassanes i Tarragona, de la línia 3, o les de Rocafort i Urgell, a la línia 1.Transports Metropolitans també aconsella als usuaris de metro no fer servir les estacions de Sants i plaça d'Espanya.

Es veuran afectades també 23 línies de busos, amb desviaments i limitacions de recorregut en les línies D20, D40, H12, H14, H16, V7, V11, V13, 13, 21, 24, 41, 46, 50, 55, 59, 65, 79, 91, 109, 120, 121 i 150.