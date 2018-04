Última actualització Diumenge, 15 d'abril de 2018 11:00 h

Millo, a la defensiva, titlla les declaracions de l'expresident de "barbaritat"

Redacció| L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha insinuat que el govern espanyol vol unes noves eleccions i que està ''movent fils'' per aconseguir-les; així com altres poders de l'Estat.

[Vídeo] Mas apunta que Madrid ''mou fils'' per unes noves eleccions a Catalunya pic.twitter.com/3uqOUxINxw — directevideos (@directevideos) 15 d’abril de 2018

Quina barbaritat acaba de dir Artur Mas a @FAQSTV3 quan insinúa que a Madrid algú mou fils perque vol noves eleccions !! Des del 21D el Govern Espanyol respecta el resultat i demana un President viable i un Govern legal de Catalunya. SENY ! #FAQSaravacaTV3 — Enric Millo (@EnricMillo) 14 d’abril de 2018

"Jo crec que en aquest moment hi ha gent a Madrid que probablement no veurien malament que es repeteixin les eleccions a Catalunya. Sempre s 'atribueix a la gent de l'independentisme català si hi haurà eleccions. Vistes les coses últimament i si resulta que és al revés i que hi ha algú a Madrid que té ganes que es repeteixin perquè en els fons no accepten el resultat de les eleccions del 21 de desembre?", ha assegurat al programa 'Preguntes freqüents' de TV3.Unes afirmacions que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha qualificat de "barbaritat". A través del seu compte de Twitter, Millo assegura que el govern de Rajoy respecta els resultats de les eleccions del 21-D i demana un "president viable i un govern legal a Catalunya".