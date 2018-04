Una altra veu internacional clama contra l'ús ''estratègic'' que fa l'Estat de les euroordres

Última actualització Diumenge, 15 d'abril de 2018 13:00 h

Ralph Bunche lamenta que "polítics, fiscals o fins i tot jutges critiquin públicament" el tribunal d'Alemanya

Redacció| El director a Europa de l'ONG Fair Trials veu "molt preocupant" l'ús que fa l'Estat de l'euroordre i recorda en una entrevista amb l'ACN que el mecanisme es basa en el fet que tot estat membre confia que un altre aplica la normativa europea de manera "justa". En aquest sentit, critica la "manca de confiança" de les autoritats espanyoles cap a altres justícies i cita com a exemple la primera euroordre a Bèlgica la tardor passada. "Va ser retirada pel Tribunal Suprem quan va haver-hi por que els tribunals belgues no es pronunciarien a favor de l'extradició", afirma.

A més, també diu que les circumstàncies sobre la seva reactivació i la detenció de Carles Puigdemont "indiquen que va ser una decisió estratègica del govern espanyol" per fer-ho a Alemanya. "Si diferents estats membres adoptessin aquest tipus d'actitud tota l'estona, minaria el sistema de l'ordre de detenció europea (ODE)", adverteix. Per Bunche, el tribunal d’Schleswig-Holstein hauria de ser "reconegut" i lamenta que, per contra, hi hagi "polítics, fiscals o fins i tot jutges criticant públicament les seves decisions".



L'expert de Fair Trials, ONG que treballa per millorar el respecte pel dret fonamental a un judici just i ajuda les persones a entendre i defensar els seus drets, també mostra la seva "preocupació" per la "reticència" d'Espanya envers el procés legal que està tenint lloc a Alemanya i del que en depèn l'extradició de Puigdemont. Des del seu punt de vista, "ara mateix sembla que ha estat perfectament correcte d'acord amb el sistema de l'euroordre".

De fet, Bunche apunta que en els fronts judicials oberts a Alemanya però també a Escòcia o a Bèlgica, els tribunals que miren les euroordres i si executar-les o no "ho han gestionat fins ara d'una manera molt deliberativa i amb els drets de les persones subjectes a l'ordre de detenció al capdavant". "Quan hi ha autoritats públiques criticant decisions judicials en altres països estan minant l'Estat de dret i el respecte dels ciutadans pel sistema", insisteix. A parer seu, s’ha dut l'euroordre a un nivell de "politització" que no hauria de tenir.

Protegir els drets de les persones

El director de Fair Trials a Europa recorda durant l'entrevista amb l'ACN que el sistema de l'euroordre "també va de l'Estat de dret a Europa i de protegir els drets de les persones". Explica que un dels principis fonamentals de l'Estat de dret és que totes les persones han de tenir els seus drets "administrats ràpidament i efectivament". Amb la retirada de la primera euroordre contra Puigdemont i la resta de consellers destituïts que eren amb ell a Brussel·les, afirma, se'ls va deixar "en un estat d'incertesa legal".

Preguntat per la possibilitat que el cas de la petició d'extradició de Puigdemont acabi al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), Bunche entén que si els tribunals espanyols tenen "dubtes" sobre la decisió que prenguin els tribunals alemanys és "correcte" portar el cas a la justícia europea. Amb tot, també apunta que atès que la decisió d'Alemanya és "molt similar" al que "temien" els tribunals espanyols a Bèlgica, la resposta "apropiada" hauria estat portar el cas al TJUE llavors, i no ara.

Canvis en l'euroordre

Sobre si cal o no ampliar la llista de 32 delictes pels quals una extradició a través d'una euroordre és "automàtica" entre dos estats membres o si s'ha de revisar en algun sentit el sistema de cooperació judicial, Bunche creu que "el principal repte" és incloure-hi més matisos sobre els drets de les persones. "En general les euroordres a la UE s'executen massa ràpid i massa automàticament sense fixar-se en els drets fonamentals de la persona", assevera.

A diferència d'altres lleis europees de cooperació transfronterera, l'ODE, explica, no presenta "un impediment específic d'extradició en base a riscos de violació de drets fonamentals". Des de Fair Trials treballen perquè "s'inclogui aquest impediment i es digui clarament que això no passarà".

"Riscos" sobre la garantia d'un judici just

Preguntat per les garanties d'un "judici just" a Espanya, l'expert de Fair Trials creu que "en general, qualsevol persona hi pot tenir un judici just". El "repte" diu, en aquest cas, és que Puigdemont té "un alt perfil" polític i en relació a l'euroordre "hi ha riscos a considerar" si és extradit. "Sabem, per exemple, que el sistema penal a Espanya té un 'secretisme' i que la presó preventiva s'utilitza de forma considerable i de maneres que potencialment violen la Convenció europea de drets humans", assenyala.

A més, Bunche diu que a Espanya "hi ha hagut un problema en el passat en casos d'alt perfil quant a la presumpció d'innocència i com les autoritats públiques en parlen a mitjans". De fet, augura que "en algun moment hi haurà un cas sobre si la presumpció d'innocència de Puigdemont i la resta de polítics ha estat violada".

Problema "sistèmic" amb l'ús de la presó preventiva

El director de Fair Trials a Europa admet que no ha mirat "específicament" els casos dels polítics empresonats preventivament en diferents centres penitenciaris a Madrid. Tot i això, explica que la seva organització va publicar un informe el 2016 sobre l'ús de la presó preventiva. Una de les conclusions, comenta, és que "s'utilitza massa freqüentment i sovint viola els estàndards" de la Convenció Europa de Drets Humans, segons la qual la presó preventiva hauria de ser "l'últim recurs". "Hi ha un problema sistèmic amb la presó preventiva, no només a Espanya, sinó arreu", conclou.

Defensa també que la condició preventiva, en cas de ser aplicada -com als polítics independentistes-, "ha de ser revisada". "En aquestes circumstàncies, entenc que un dels motius ha estat la preocupació de reiteració delictiva però ara que alguns d'ells no estan en la mateixa posició de poder que abans i que la situació està més estabilitzada, Espanya podria reconsiderar-ho", diu.