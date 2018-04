Tabàrnia podria boicotejar la manifestació: ''puc dislocar-me el braç si algú es posa un drap indepe i fa com que m'agredeix''

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

15 d'abril de 2018, 12.28 h







Aquest invent de "Tabàrnia", tan o més ridícul que els invents de l'Aragoneses amb els seus Tricornis a piles, no té ni cap ni peus. Demostra l'estuPPidesa cretina de l'esPPanyolam franquista.





És com si nosaltres, oblidant que hi ha espanyols de bé (un percentatge petit però existent) bategessim ePPanya com "Putilàndia Xoricera" o qualsevol altra carallada igualment obtusa i insultant.





És clar que què voleu esperar de tarats que no en varen tenir prou amb 40 anys de franquisme... Llegir més