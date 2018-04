Colau es mostra víctima del procés: reivindica el paper dels comuns tot i ''rebre bufetades dels dos costats''

Última actualització Diumenge, 15 d'abril de 2018 14:00 h

Confia que amb una majoria d'esquerres a Espanya es pugui parlar "d'indults" i reprendre la via negociada

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat el paper de "mediació i diàleg" que creu que tenen els comuns i ha manifestat que vol ser "infermera i no soldat". "En una situació de guerra, el casc blau que aixeca la bandera la pau rep bufetades dels dos costats. Però jo estic convençuda que vull ser casc blau", ha defensat en una entrevista a 'El Periódico'.

Ada Colau, en una imatge d'arxiu © Aleix Freixas Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Ada Colau, comuns, procés

Colau ha reivindicat la necessitat de formar govern tot i la "legitimitat" dels candidats a la presidència de la Generalitat que estan la presó o a "l'exili" perquè, segons ella, hi ha una "impossibilitat objectiva" perquè Carles Puigdemont o Jordi Sànchez siguin presidents. "Necessitem un president que estigui a Catalunya i necessitem un Govern", ha reivindicat. "Ho reivindico amb orgull: vull ser infermera, no vull ser soldat. No vull confrontació ni una societat dividida. No vull una Barcelona dividida en dos", ha afegit.



D'altra banda, l'alcaldessa ha confiat que si hi ha una majoria d'esquerres a Espanya es pugui parlar "d'indults" i reprendre la via negociada. Preguntada si això és possible amb un govern del PSOE, l'alcaldessa ha afirmat que Pedro Sànchez ha decebut tothom i espera que el món socialista s'adoni que "situar-se al costat de la dreta no li donarà vots" i que d'ell no s'espera que doni suport l'independentisme sinó que vulgui una solució política i democràtica.

L'alcaldessa confia que les eleccions municipals del 2019 no estiguin marcades pel procés i ha considerat que la ciutadania distingeix molt bé el seu vot en funció de les eleccions tot remarcant que a Barcelona hi ha "molta identitat barcelonesa". Tot i admetre que el tema nacional no quedarà al marge de les eleccions municipals, Colau creu que la gent vol escoltar compromisos de ciutat.