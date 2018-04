Ultres a Palma assenyalen l'independentisme: ''Aquestes són les conilleres on s'amaguen''

L'home, que apareixia amb una arma automàtica a la seva foto de portada, s'hauria encarregat d'assenyalar llocs de reunió de l'esquerra (sobretot, independentista) a Palma. "Aquestes són les conilleres on s'amaguen ARRAM, CDR, CUP, PODEMOS, ERC, MES. Zona revolucionària, anarquista, independentista i comunista", hauria escrit.

Entre les imatges, hi havia la d'una casa privada amb una estelada a la finestra i una de 'Ciutat per a qui l'Habita', la seu d'Esquerra Republicana o un cartell de la fira del llibre anarquista del 2017.

COMENTARIS

#1 TABARNIA 15 d'abril de 2018, 19.32 h "Perlas" extraidas de las conferencias que el Instituto Nova Historia y el "historiador" Victor Cucurull, actual Miembro del Secretariado NAcional de la ANC y antiguo candidato a las elecciones por UCD, "se atreven" a dar por España (segun afirma el).

http://dolcacatalunya.com/2014/06/01/reir-y-no-parar-vea-a-un-lider-de-la-anc-contando-la-historia-nacionalista-de-cataluna-2/

.

Desde el siglo VII antes de Cristo cuando Cataluña entra en la Historia.



Todo lo que era la Magna Grecia, es decir ... Llegir més

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal