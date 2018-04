El Barça, del costat de l'opressor: cap acció de protesta per la final de la Copa del Rei

Segons ha avançat el diari ARA, el club ignorarà les demandes de diversos socis, que volen dur a terme accions com deixar plantat el rei a la llotja o jugar el partit contra el Sevilla amb la samarreta de la senyera. En una resposta escrita als associats -signades pel director de l'Àrea Social, Pere Jansà-, el Barça s'excusa dient que "defensa la llibertat d'expressió i el tret a decidir" i recorda que sempre ha "fet costat a les institucions i al poble de Catalunya".Amb tot, diu que vol mantenir-se al marge de la política i tenir "les millors mostres de cortesia i respecte" pels rivals i els organitzadors de la final, que serà el proper dissabte 21 d'abril a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid. Diuen que si ignores el patiment de l'oprimit, et posiciones del costat de l'opressor.

