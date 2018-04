[Vídeo] Una exdiputada del PP: ''estem involucionant cap a una situació purament franquista''

Exdiputada PP,víctima del Alvia,acusa al ministro Catalá de haberle presionado para no abrir la boca.Afirma q le dijo q denunciar el accidente dañaría al PP.Acusa al PP de haberle hecho la vida imposible hasta irse.



Gómez-Limón va deixar el partit per les pressions de la cúpula popular perquè no digués res en contra seu quan va haver-hi l'accident de l'Alvia a Santiago de Compostel·la i -concretament- acusa el ministre Rafael Català de voler silenciar-la.I és que ella, com a víctima, està estretament vinculada a l'associació de víctimes d'aquest accident i ha aprofitat un acte seu per parlar sense pèls a la llengua sobre el fet que el PP li hauria fet la vida impossible perquè abandonés les seves files. En aquest sentit, ha assenyalat a la falta de llibertat i democràcia a Espanya abanderada pel partit de Mariano Rajoy.