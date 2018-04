La Guàrdia Civil apel·la a l' ''honor'' per justificar la repressió contra els joves d'Altsasu

Per il·lustrar-ho, ha adjuntat una escena de la pel·lícula 'Rob Roy', del 1995. El que segur no saben és que Roy -un personatge a cavall entre la realitat i la ficció- va ser un rebel i proscrit escocès que -actualment- és un símbol de la lluita contra els poderosos i es considera un dels herois nacionals escocesos.

Les mares de dos dels joves d'Altsasu empresonats van parlar ahir en un reportatge emès al programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3, on van destacar que "ni els CDR són terroristes ni els nostres fills són terroristes". Segons Bel Pozueta, la mare d'Adur, "hi ha una lògica de venjança i de generar dolor, i d'avisar, de dir: atenció el que podem fer".

També va parlar al FAQS el portaveu del PNB al Parlament basc, Joseba Egibar, que va mostrar-se convençut que a Catalunya s’està aplicant la “plantilla basca” en contra del procés. "Ara no sé si són dos-cents o tres-cents guàrdies civils especialistes que actuaven en terra basca, com li agrada dir al PP, ara estan a Catalunya”, va assegurar, i va titllar el 155 d' “avís a tots els bascos”.

