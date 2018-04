Barcelona es tenyeix de groc en un clam massiu per la llibertat dels presos polítics

Última actualització Diumenge, 15 d'abril de 2018 16:00 h

Manifestació multitudinària i transversal a la capital catalana

Redacció| Els organitzadors de la manifestació contra la repressió d'aquest diumenge a Barcelona, l'Espai Democràcia i Llibertat, ha xifrat en 750.000 els assistents que han omplert l'avinguda Paral·lel i la plaça Espanya, tenyides de groc sota el lema 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'. Una multitud ha tornat a sortir al carrer per reclamar la llibertat dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats". La marxa ha estat impulsada per aquesta agrupació d'entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals i ha coincidit amb els sis mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez.

L'Espai Democràcia i Convivència ha llegit un manifest en el marc de la manifestació que ha omplert l'avinguda Paral·lel i la Plaça Espanya que reclama la constitució de "forma urgent" d'un govern i la llibertat de tots els dirigents polítics i socials empresonats. El manifest, llegit per Quim Jubert, Natàlia Via- Dufresne i Ismael Benito, demana que es constitueixi un nou govern "sense ingerències polítiques o jurídiques" que pugui exercir de forma plena les seves competències i restablir el "normal funcionament" de totes les institucions de la Generalitat. L'espai denuncia la judicialització de la política i reclama que es promogui una "negociació política". En referència als líders polítics i socials que estan a la presó, reclamen la seva llibertat i denuncien la utilització "abusiva i desproporcionada" de l'aplicació del codi penal i de la presó preventiva que "trenquen el principi de la legalitat".



ANC, Òmnium, AMI i AMC elogien la pluralitat de la manifestació

"Avui estem molt contents". Amb aquesta satisfacció s'ha expressat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzié, sobre la manifestació d'aquest diumenge -la primera d'aquesta magnitud des que va assumir el càrrec-, convocada per la plataforma Espai Democràcia i Convivència, de la que l'entitat n'és impulsora. L'economista ha remarcat el fet que "entitats de tota mena, comparteixin o no comparteixin el projecte independentista estiguin aquí per dir prou a la repressió política, prou als presos polítics que tornin els exiliats", ha assenyalat. També ha elogiat aquesta "transversalitat" el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, qui ha apuntat que des de Catalunya es demana a l'Estat que "posi seny" i "cessi amb aquesta actitud i repressió que fa masses mesos que dura". Mauri ha recordat que aquest dilluns farà sis mesos des de l'ingrés a presó de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.







Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presents quan fa sis mesos del seu empresonament "Un estat autoritari mai mereixerà govern un poble lliure". El fill de Jordi Sànchez, Oriol Sànchez, ha estat l'encarregat de llegir aquesta frase provinent d'un text que el seu pare ha enviat des de la presó de Soto del Real i que s'ha llegit en finalitzar la multitudinària manifestació de l'Espai Democràcia i Convivència. "Creieu que mereix governar-nos qui no respecta el resultat de les eleccions? Creieu que mereix governar-nos qui viola els nostres drets civils?", s'ha preguntat en veu alta l'expresident de l'ANC, que també ha demanat a la població catalana que no es deixi "atemorir". "No cediu mai al xantatge de la por ni a la violència", ha demanat Sànchez. "Avui tornem a demostrar un cop més la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils, d'injustícia però també d'esperança", ha celebrat també Jordi Cuixart, per boca de la seva parella, Txell Bonet.





Torrent: "Quan ens unim en la defensa dels drets i la democràcia som imparables"



El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha valorat el tarannà "plural" de la manifestació: "demostrem que quan som transversals, quan som plurals i quan ens unim en la defensa dels drets i la democràcia som imparables", ha assegurat en una atenció als mitjans moments abans del tret de sortida de la manifestació. Roger Torrent considera que s'ha de "reforçar" una "aliança" des dels diversos sectors de Catalunya: "Això va de drets i llibertats, cap demòcrata pot restar impassible", ha indicat. Quan s'acompleixen sis mesos des de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, Torrent ha instat a fer passes des del conjunt de la societat catalana per "a la fi de la judicialització, que els presos surtin de la presó, que els qui són fora puguin tornar a casa". "Els conflictes polítics només es resolen amb política", ha reblat el president de la Cambra Catalana.

"D'injustícia per la deriva autoritària d'un estat espanyol cada cop més aïllat i d'una presó injustificada. I d'esperança en la gent, en vosaltres, l'autèntic motor de lluita per la democràcia i la llibertat", ha continuat el president d'Òmnium Cultural a través de Txell Bonet. "I esperança també en la dignitat insubornable de la societat catalana i en un futur sense renúncies per ningú", ha puntualitzat Cuixart. "Unitat, dignitat, coratge i amor. Visca Catalunya lliure", ha conclòs el líder d'Òmnium, que suma més de sis mesos a la garjola. També els comuns Per la seva banda, el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcalde de Sallent, David Saldoni, ha dit que avui "és un dia bonic i trist", per la gran repercussió de la marxa però també perquè recorda que hi ha nou persones a la presó i set més es troben forçosament fora de Catalunya. "Viure això és un motiu de tristesa", ha assenyalat el també alcalde de Sallent, localitat natal de la 'cupaire' Anna Gabriel, que es troba actualment exiliada a Suïssa. "Però avui el poble de Catalunya ho ha transformat en força i coratge", ha afegit. Des de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), s'ha explicat un dels motius de la convocatòria: "Som aquí per demanar que es faci política", ha declarat el president de l'entitat, Josep Maria Cervera. El també batlle de El Port de la Selva ha denunciat la "justícia arbitrària" que practica l'Estat. "Tenim empresonaments injustos i exilis necessaris", afirma. "I som aquí per demanar de forma cívica i pacífica que els volem tots a casa", ha conclòs.

El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha assegurat que la manifestació marca "el camí per recuperar els nostres drets i llibertats". El nou secretari general de Podem Catalunya ha valorat com un "èxit" la mobilització davant el que considera "una regressió democràtica que fa massa temps que estem vivint". Així, ha criticat que aquesta situació hagi portat que "ens vulguin dir quins llibres podem llegir i quines obres d'art podem veure". Per això, Domènech creu que s'ha de donar una "reacció global", que "afecta Catalunya i Espanya", i en aquest sentit ha celebrat la "grandíssima mobilització transversal" que ha recorregut aquest diumenge l'avinguda del Paral·lel. A banda dels comuns, a la manifestació han participat representants de JxCat, PDECat, ERC, Demòcrates de Catalunya i la CUP.

La direcció de CCOO i UGT defensa la voluntat de "tendir ponts" per desbloquejar la situació a Catalunya



Els sindicats CCOO i UGT, impulsors de l'Espai Democràcia i Convivència, defensen la manifestació perquè té la voluntat de "construir ponts" dins la societat catalana per preservar la democràcia i la cohesió social. En una atenció als mitjans, els secretaris generals dels dos sindicats han rebutjat les crítiques de partits com Ciutadans (Cs), que els han acusat de prendre part d'una mobilització per "coaccionar jutges". El líder de CCOO, Javier Pacheco, ha acusat als dirigents del partit taronja de cometre la "irresponsabilitat" de generar confrontacions internes dins els sindicats. Tot i així, admet certes tensions i considera que és un fet "normal". "Quan comencem a tendir els ponts no tothom s'enganxa a la primera, però seguirem", ha assenyalat.

Per la seva banda, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha recordat la "injustícia" de tenir persones en presó preventiva per uns delictes tant greus i desproporcionats com el de sedició. Ha recordat especialment a la consellera cessada pel 155 de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, militant del sindicat. "La societat catalana creu que la presó preventiva no està justificada, la societat catalana creu que no és moment del 155, ni de judicis ni detencions", ha dit Ros, esperonant a què es formi Govern de manera "urgent" per fer "front a l'agenda política i social". Sobre les crítiques del secretari general de Ciutadans (Cs), Ros ha respost que "estem rebent per tots els costats". "El més difícil és donar la cara per tendir ponts i no generar blocs", ha reblat. "I Cs mai s'ha caracteritzat per defensar el sindicalisme", ha afegit. "Que ara vulgui crear divisions és una forma més d'intentar separar", ha apuntat.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat amb un missatge en anglès i alemany que la manifestació de Barcelona ha estat una nova "demostració democràtica i cívica". "Catalunya està demanant llibertat. Nosaltres som ciutadans europeus que només volem viure en pau, llibertat i sense por", ha escrit Puigdemont al seu compte de Twitter. Raül Romeva, pres a Estremera, ha agraït als manifestants que hagin tornat a sortir al carrer i s'ha mostrat "impressionat". Segons Romeva, cal sortir al carrer no només per reclamar la llibertat dels presos sinó també per defensar les llibertats dels ciutadans. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, des de Suïssa, ha afirmat que se sent a Barcelona malgrat la distància. "Com sempre, el clam és clar, pacífic i multitudinari", ha resumit. En la mateixa línia, la consellera cessada Meritxell Serret ha afirmat que "avui molts som a Barcelona malgrat la distància, amb el cap clar i el cor tranquil, per clamar de nou pacíficament que la democràcia sempre guanya".