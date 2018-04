[Vídeo] Cospedal implanta entre les noves generacions del PP la manera més vil de lluita contra el sobiranisme

Adolf Hitparade Tarragona Tarragona

15 d'abril de 2018, 23.43 h

A espanya els f.d.l.g.p. feixistes borbònics no seran mai erradicats, però potser poden ser reeducats perquè aprenguin a comportar-se com persones decents, que respectin als altres, i no vulguin per altra gent, el que no volen per ells, estan a mal acostumats i sobretot a la impunitat, per tant els hi costarà molt convertir-se amb gent de profit i no en predadors i espoliadors, són restes decadents de les antigues cultures absolutistes, encarnació de la ignorància i brutalitat, el més f... Llegir més