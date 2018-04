Portades: La premsa recull la manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics

No hi ha cap vot

El Punt Avui es limita a dir "Clam de llibertat", l'ARA parla de "Clam per la llibertat", La Vanguardia titula "Protesta multitudinària per demanar la llibertat dels presos" i La Razón afirma: "Los presos piden una solución ya porque "Puigdemont los mantiene en la cárcel"".

Per altra banda, El País destaca en portada una entrevista a Hervé Falciani i en subratlla: "Me fío de la justicia de España, no de la de Suiza".