Montoro insisteix que no sap com es van pagar les urnes de l'1-O

Assegura que es pot considerar malversació "obrir locals públics per fer actes polítics il·legals"

Redacció | Cristóbal Montoro insisteix que el referèndum de l'1-O no es va pagar amb diners públics, com ha havia admés el president del Gobierno, Mariano Rajoy, al Congrés. "Jo no sé amb quins diners es van pagar les urnes dels "xinesos" de l'1-O ni la manutenció de Puigdemont. Però sé que no amb diners públics".

Així ho ha sentenciat el ministre d'Hisenda en una entrevista a El Mundo, on intenta justificar el delicte de malversació pública de què s'acusa alguns processats. En aquest sentit, diu que també es pot considerar malversació "obrir locals públics per fer actes polítics il·legals". Per això, assegura que hi ha una investigació judicial en marxa.

Tanmateix, no descarta que algun funcionari hagi comès un delicte de falsificació fent tripijocs amb algun proveïdor de la causa.

D'altra banda, es vanta de la intervenció de la Generalitat a partir del 155 i presumeix d'haver impedit pressupostàriament la independència, perquè segons el ministre, el procés només és cosa de diners. Els independentistes no volen que Catalunya progressi perquè, si progressés dins d'Espanya, llavors ja es quedarien sense arguments, més enllà del sentimental, assegura Montoro.

