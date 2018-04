Aquest dilluns comença el judici als joves d'Altsasu

A l'escrit fins i tot assegura que els haurien amenaçat de matar-los si no marxaven. Recull que més persones es van sumar als retrets i els agents es van veure rodejats de gent que els insultava. Hi figuren també cops, empentes, puntades de peu i cops de puny.

Els fets van passar el 15 d'octubre del 2016, durant les festes d'Altsasu. A l'atestat hi figura com una simple baralla però dies després la fiscalia espanyola va creure pertinent vincular-ho a una campanya d'odi cap a la Guàrdia Civil. Suposadament, aquesta campanya tindria els mateixos objectius que ETA.

La fiscalia els demana un total de 375 anys de presó, entre 50 i 60 per cadascú, per haver-se barallat amb dos guàrdies civils fora de servei en un bar.

