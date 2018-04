Domènech no va entendre l'entrevista a Puigdemont de diumenge: ''No sé a què venia''

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 11:00 h

El líder dels comuns i Podem exigeix als independentistes un "procés de clarificació pública"

Redacció | El coordinador general dels comuns i secretari general de Podem Catalunya, Xavier Domènech, ha assegurat aquest dilluns que no va "entendre" l'entrevista al líder de JxCat, Carles Puigdemont, aquest diumenge al vespre a TV3.

"Perquè no sé exactament a què venia si no era per anunciar alguna cosa nova; i ahir l'única cosa que va quedar és que demanaven temps, tampoc sense deixar massa clar per a què". Així ho ha afirmat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. De fet, Domènech ha exigit als independentistes un "procés de clarificació pública ja" per si mantenen sobre la taula la voluntat de formar govern. "Nosaltres hem fet una proposta; hi ha una majoria a les urnes JxCat-ERC-CUP que es van autoproclamar vencedors i que tenien voluntat de fer govern; sí o no?", ha insistit.



Domènech, que ha rebutjat anar a unes noves eleccions, ha instat JxCat, ERC i la CUP a "dir clarament" si no són capaços de "fer efectiva" la majoria independentista al Parlament gairebé quatre mesos després del 21-D. "No s'hi val no explicar res ni fer res", ha afegit.



No canviaran de posició

En ser preguntat si els comuns canviarien dos dels seus vots si la CUP manté l'abstenció, Domènech ha assegurat que no té sentit que els seus diputats "se sumin al guirigall de la no claredat" ni que canviessin de posició sense formar part del bloc independentista.

En aquest context ha tornat a reivindicar al seva proposta per "desencallar la situació"- no per "sumar-se a una majoria governamental": un govern d'independents amb la recuperació de les institucions, un pla de xoc, "fer tot el sigui a les mans" per frenar la judicialització i avançar "socialment i nacionalment" com a objectius.

A més, el líder dels comuns i de Podem ha aplaudit "l'expressió de fortalesa" d'una societat diversa i "el pas endavant" que, al seu parer, ha suposat la manifestació de diumenge a Barcelona. I ha augurat que es necessitarà més mobilització per fer front a la "regressió de drets".