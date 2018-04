CCOO pren partit i demana respondre a les ''agressions de les forces de l'Estat''

El secretari general creu que amb la manifestació d'ahir es poden "eixamplar els espais" per implicar més gent que "res té a veure amb l'independentisme" i frenar la "involució" de la democràcia espanyola.

En aquest sentit, Pacheco ha anunciat que el sindicat treballa per fer front a la "desproporcionalitat" de les penes que es demanen als presos i a l'ús de la presó preventiva amb informes que no només interpel·len les institucions espanyoles, també a les europees.

Sense intentar justificar el posicionament del sindicat, criticat per alguns sectors de l'esquerra catalana i espanyola, Pachecho ha defensat la reivindicació de l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats: "No tenim cap polèmica amb Madrid, anem treballant aquesta estratègia per tenir ponts d'entesa de fa mesos i donar respostes a les agressions de les forces de l'Estat (de l'1-O)". Una imatge, la de la repressió policial, que fou de les "més indignants de la democràcia".