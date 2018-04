L'aniversari del directe!cat dona el tret de sortida al diari digital 'La República'

El diari comptarà amb aliances periodístiques com la revista d'anàlisi politicocultural, Revista Mirall, el diari econòmic Més Economia a més del diari Balears, El Gerió i el Món Casteller. Una xarxa de cooperació que permeti un espai d'anàlisi que arribi a tots els països catalans.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal