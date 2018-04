Junqueras remarca que no s'ha destinat ''ni un euro del pressupost al procés''

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 12:00 h

El vicepresident destituït només respon les preguntes del seu lletrat durant la vista on se li comunica el processament

Redacció | La declaració indagatòria d'Oriol Junqueras davant el Tribunal Suprem ha durat uns 40 minuts i el vicepresident destituït només ha respost a les preguntes del seu lletrat, Andreu van den Eynde.

Segons fonts presents a la declaració, Junqueras ha remarcat que no s'ha destinat "ni un euro del pressupost al procés".Com que el mateix Junqueras ha manifestat que només respondria les preguntes de la defensa, ni el jutge Llarena ni les acusacions han formulat preguntes. La declaració indagatòria serveix perquè el jutge li comuniqui formalment que el processa per rebel·lió i malversació.Després de Junqueras, ha començat la declaració indagatòria de Jordi Sànchez. El darrer en comparèixer davant el jutge serà Jordi Cuixart.Per primer cop, a la sala també hi és l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, després que Llarena hagi deixat al president destituït personar-se a la causa.