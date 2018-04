Paluzie demana un govern fort per respondre l'ànim venjatiu i d'humiliació de l'Estat

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 12:30 h

"La investidura de Puigdemont no va quedar descartada en cap cas" creu la presidenta de l'ANC sobre les paraules del president

Redacció | La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha remarcat la importància de formar govern però no a qualsevol preu. "És important respectar els resultats del 21-D i la sobirania del Parlament", ha reblat Paluzie, que ha rebutjat tot el que representi un "govern agenollat".

En aquest sentit, Paluzie ha recordat en una entrevista aquest dilluns a Els Matins de TV3 que si es fa un govern a qualsevol preu, l'onada repressiva continuarà. "El risc zero amb aquesta deriva de l'Estat no hi és", ha sentenciat la presidenta de l'ANC, que ha avisat que l'objectiu de la repressió és paralitzar-nos. Per això, ha advertit que "com menys resposta política hi hagi, més faran servir la repressió".

Sobre les paraules del president legítim, ha afirmat que "la investidura de Puigdemont no va quedar descartada en cap cas". Això apunta a treballar un escenari d'una investidura del president legítim a través de la reforma de la llei de presidència i permetre una investidura temàtica, creu la presidenta de l'ANC.

D'altra banda, ha afirmat que els delictes de sedició i pertinença a organització criminal que se l'imputen al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, "demostra aquest ànim venjatiu i d'humiliació de l'Estat espanyol".

Pressió a partits per assolir la independència

En ser preguntada pel paper de l'Assemblea a partir d'ara, la presidenta de l'entitat ha assegurat que continuaran fent pressió als partits independentistes en la direcció "que va encaminada fer efectiva la independència".

En aquest sentit, ha reconegut que "hi ha hagut febleses que s'han demostrat que fer efectiva la República que es va declarar no ha estat tan senzill", i ha afegit que miraran com des de la societat civil "podem enfortir-nos per quan tinguem una finestra d'oportunitats per a consolidar la República catalana, sigui més fàcil".





Clam massiu per l'alliberament dels presos polítics Pel que fa a la manifestació massiva d'aquest diumenge a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics, Paluzie ha valorat de forma positiva la participació de CCOO i UGT conjuntament amb entitats independentistes contra la vulneració de drets fonamentals. "Els sindicats han fet un esforç i nosaltres també", ha reblat Paluzie en referència al lema que encapçalava aquest clam unitari: 'Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!'. Tanmateix, ha recordat que el referèndum de l'1-O va guanyar el sí amb el 90% dels vots. Per això, ha advertit que "ningú reconeixerà internacionalment allò que nosaltres mateixos no reconeixem".

