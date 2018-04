La CUP insisteix que no ha rebut resposta de JxCAT ni ERC per reunir-se

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 13:00 h

Els antisistema insisteixen en un Govern de "construcció republicana"

Redacció | La diputada de la CUP Maria Sirvent ha insistit aquest dilluns que aposten per formar un Govern que "respongui al pla de construcció republicana".

I "no només internacional", ha assegurat en una entrevista telefònica a El Matí de Catalunya Ràdio. Ho ha dit en ser preguntada per l'entrevista d'aquest diumenge a Carles Puigdemont a TV3.Els cupaires, que reiteren que prioritzen el 'com' al 'qui' per desencallar la investidura, rebutgen actuar políticament "a mida de les ingerències de l'Estat" i veurien en la presidència de Puigdemont un "exercici de sobirania del Parlament". "Un primer pas, de resposta a la voluntat popular", ha afegit Sirvent.En l'entrevista d'aquest dilluns, la diputada cupaire ha assegurat però que no tenen cap novetat des de la darrera proposta per investir Jordi Sànchez. De fet, ha afirmat que han demanat reunir-se tant amb JxCat com amb ERC i que "de moment" no han rebut resposta.