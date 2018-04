La caverna alerta que la set de venjança espanyola contra Alemanya s'està convertint en euroescepticisme

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 14:30 h

Ho diu el director de 'El Confidencial', en un article d'opinió

Redacció| L'Estat està furiós perquè Europa avala cada cop menys la repressió contra l'independentisme, i la caverna mediàtica alerta que la venjança pot venir en forma d'euroescepticisme. El director de 'El Confidencial', Nacho Cardero, publica aquest dilluns un article d'opinió titolat "Puigdemont triomfa a Berlín i encén el foc antieuropeista a Espanya" per avisar d'una "perillosa tendència que es percep tant a la 'opinió pública' com a la 'opinió publicada' ".

Reprodueix Cardero les paraules d'un diplomàtic espanyol expert en temes europeus que equipara les retallades imposades per Brussel·les i la intervenció de l'economia espanyola per part d'Alemanya amb el fet que "ens diuen com hem de jutjar a Espanya, que és delicte i no ho és". Paraules plenes de ràbia i sed de venjança que remata amb una frase -si més no, irònica- sobre el dret dels territoris a gaudir de la seva sobirania: "Espanya ha cedit part de la seva sobirania perquè Alemanya s'apropiï d'ella. Després ens estranyem del Brexit i els populismes".Segons aquest diplomàtic citat a l'article, "s'estan plantant les primeres llavors perquè l'antieuropeisme comenci a germinar a Espanya"; cosa amb la qual sembla estar d'acord el periodista. Diu que les van plantar els jutges alemanys que van decidir rebutjar el delicte de rebel·lió en que es basava l'euroordre (per altra banda, mal usada) del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per extradir Carles Puigdemont. D'altra banda, apunta també com a motiu d'un rebuig creixent dels espanyols per Europa el fet que diversos líders alemanys s'hagin posicionat a favor de Catalunya pel que fa als atacs rebuts per part de l'Estat; com -per exemple- el líder parlamentari del CSU (partit soci de la CDU d'Angela Merkel), Alexander Dobrindt, que va declarar en una entrevista que el que havia estat concedit als escocesos com a dret d'autodeterminació "no hauria de ser considerat una postura colpista en el cas dels catalans" i que " tothom a Europa ha de tenir el dret de debatre seva identitat ".I, per augmentar encara més la frustració i ganes de venjança espanyoles, Cardero assenyala al "protagonisme" que es dona a l'independentisme en la premsa internacional o les bones relacions que ha forjat el país amb la resta d'Europa a través del Diplocat, recentment fulminat pel 155. Com a prova que tots aquests factors acabaran mutant en euroescepticisme a Espanya, el director de 'El Confidencial' recorda els "hostatges alemanys" de Federico Jiménez Losantos i assegura que inclús alguns líders del PP demanen mà dura al Gobierno perquè "amenaci amb la suspensió de l'espai Schengen, el que seria un problema per als alemanys que estiuegen i tenen casa a Espanya".