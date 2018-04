ERC insisteix en la urgència de formar un govern efectiu sense necessitat d'esgotar terminis

Carreró Negre Torredembarra Torredembarra

16 d'abril de 2018, 13.46 h

ERC qui us ha vist i qui us veu! No és que mai ERC hi hagi estat un partit punter en la defensa de drets humans i llibertat davant dels ocupants, opressors repressors espanyols, però últimament llepeu massa el cul de Rajoy, amb les vostres històries d'ampliació de la base a còpia de manipular la base, i desenganyar als que hem cregut amb vosaltres com partit independentista, la por i la falta de visió us estan convertint amb botiflers cum laude.