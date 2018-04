Això és el que expliquen alguns extreballadors del Diplocat

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 14:00 h

La liquidació de l'entitat és "injusta i arbitrària"

Redacció | L'Assemblea d'extreballadors del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) denuncia que el govern espanyol "s'extralimita en les seves funcions" liquidant l'entitat, fins i tot en les que li atorga l'article 155.

L'entrada de la seu del Diplocat tancada mentre la Guàrdia Civil fa un registre al seu interior

Etiquetes article 155, Catalunya, Diplocat, Espanya, UPF

En un comunicat fet públic aquest dilluns coincidint amb el tancament efectiu del Diplocat, els extreballadors lamenten la seva desaparició i que qui decideixi "la necessitat" que existeixi o no hagi estat el govern del PP, un partit que, recorden, és "minoritari" a Catalunya."L'article 155 no habilita l'Estat a dissoldre organismes autonòmics, ja que les mesures han de ser temporals i no definitives", afirmen. Justifiquen que la decisió del govern vulnera també la Constitució i asseguren que el Diplocat era un consorci públic-privat "totalment legal i legítim".En el text denuncien també que el tancament és una decisió "injusta, arbitrària i contrària als interessos de Catalunya" i neguen que fos creada amb "finalitats secessionistes".Per tot plegat, demanen també al nou Govern que es formi a Catalunya "que torni a crear Diplocat o una entitat similar" com a eina "d'internacionalització dels valors i les potencialitats del país útil i eficaç".