El 62% dels espanyols donen suport a la repressió judicial contra els polítics catalans

L'ADN de la majoria de ciutadans de l'Estat és imperialista

Gerard Sesé @gerardsese | 2 de cada 3 ciutadans de l'Estat espanyol està a favor que al seu país hi hagi presos polítics. Dit d'una altra manera, la majoria dels ciutadans espanyols creu que s'ha de castigar a aquells polítics que, democràticament i legitima, van dur a terme un referèndum d'autodeterminació per a donar la veu al poble català. Les dadens, però, podrien ser tramposes i amagar un percentatge encara més elevat d'unionistes radicals.

La Sexta, el canal de televisió espanyol, ha elaborat un baròmetre amb diferents dades que analitzen la situació política de l'Estat espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, el tema català hi és molt present. Ens ha cridat l'atenció les dades que ofereix una de les preguntes: "Està a favor o en contra que els líders independentistes segueixin a presó preventiva?"

Un 62.1% dels ciutadans de l'Estat hi estan a favor, en contra només el 34,3% i un 3,6% que no es pronuncia. El més cridaner és que a Catalunya els resultats són inversos i encara més extrems: un 27,2% a favor i un 71,7 en contra.

Però les dades ofertes per INVYMARK, l'empresa que li ha fet el sondeig a La Sexta, no especifica si el tant per cent d'Espanya inclou Catalunya. Si fos així, el percentatge d'espanyols a favor del càstig de presó per als presos polítics encara augmentaria. Però encara hi ha més, si excloguéssim el País Basc, Galícia i la resta de Països Catalans com València i Balears, segurament els ciutadans espanyols a favor de la repressió judicial contra l'independentisme podria passar dels 2/3 als 3/4. Sense dubte, no només els espanyols estan lluny de sensibilitzar-se i entendre els catalans sinó que legitimen la coerció i virulència estatal contra els seus líders.





