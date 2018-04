Sala-i-Martín destrossa un rabiós tuit de José Zaragoza

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 16:30 h

"La teva virulència demostra un alarmant complex d'inferioritat"

Gerard Sesé @gerardsese | José Zaragoza, diputat del Congreso del PSOE i membre del Comitè Federal dels socialistes espanyols va publicar ahir un rabiós tuit poc després que acabés la manifestació pels drets i les llibertats que va omplir Barcelona. L'economista i professor Xavier Sala-i-Martín va respondre la publicació deixant retratat l'unionista.

"El independentismo tiene aires de superioridad. Se creen más modernos, más listos, más democráticos e incluso más ricos que el resto de España". La dinàmica unionista radical i agressiva del PSC no només no minva sinó que es retroalimenta amb declaracions com aquestes dels seus dirigents.

L'economista Xavir Sala-i-Martín li ha contestat l'atreviment amb encert i de manera punyent. El mediàtic professor li etziba tres plantofades antològiques a les quals, com era d'esperar, el socialista no ha ni respost. Li recorda el seu passat a l'afer La Camarga, li retreu la posició retrògrada del seu partit i fa memòria sobre qui és més ric a l'Estat espanyol.



Hombre José: Más modernos y democráticos q vosotros, anclados en 1978, sí somos. Ser más listo q tu (q te engancharon por la camarga) es fácil. Lo de más ricos, después de todo lo q habéis robado, ya és más difícil. Y tu virulencia demuestra un alarmante complejo de inferioridad https://t.co/v54PGgt4sv — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 16 d’abril de 2018

