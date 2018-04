Sànchez, Junqueras i Cuixart planten cara a Llarena

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 15:30 h

Sànchez dubta de la parcialitat de Llarena durant la seva declaració al Suprem

Redacció | Les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han denunciat aquest dilluns que la causa que instrueix el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, té "una orientació política" per "criminalitzar" la ideologia independentista i que s'estan "vulnerant drets fonamentals". Els tres advocats han comparegut conjuntament davant la premsa després de les declaracions indagatòries dels seus clients davant Llarena, que els ha comunicat formalment la interlocutòria de processament.

"S'està criminalitzant tota una ideologia i un moviment pacífic que defensa una idea plenament legal, que s'ha defensat durant molts anys i que només avui s'està criminalitzant per primera vegada per eliminar-la del mapa polític", ha dit l'advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde.

L'advocada de Cuixart, Marina Roig, ha afegit que també s'estan "criminalitzant drets fonamentals" com la "mobilització ciutadana o la protesta pacífica", mentre l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, ha afegit que el seu client ha lamentat que el jutge li està "vulnerant els seus drets polítics".



"Avui tenia oportunitat de dir-li a a la cara que considerava que anava en contra de la resolució que havia dictat el comitè de drets humans de nacions unides, i li volia fer palès la situació", ha afirmat Pina sobre Sànchez.

Junqueras recorda que no es va gastar "ni un cèntim públic" per l'1-O

Segons Van den Eynde aquest procediment "lamina" drets bàsics com el de la previsibilitat de la llei, el de preparar una defensa efectiva i els drets polítics els encausats.

I més quan el mateix govern espanyol ha admès que no es va gastar divers públics en la preparació del referèndum: Oriol Junqueras, ha recordat que "coincideix amb Montoro i Rajoy que no s'ha gastat ni un cèntim en l'organització del referèndum".

Segons Pina, Sànchez ha fet menció i citat literalment una frase de l'última interlocutòria on Llarena fa servir la primera persona del plural. El número dos de Junts per Catalunya ha afirmat que de la interpretació de la frase posava de manifest que Llarena era "jutge i víctima" alhora i que, referint-se a ell com a part integrant de la primera persona del plural, "tenia dubtes sobre necessària objectivitat del jutge".

Denuncien la criminalització dels drets fonamentals

"Creiem que s'està criminalitzant els drets fonamentals a la mobilització ciutadana i a la protesta pacífica", ha dit Roig, que ha recordat que la ciutadania de Catalunya ha demostrat reiteradament "que pot reclamar a governants canvis en la situació política de manera pacífica".

"Rebutgem completament aquest relat de la violència que fa el tribunal i l'única violència l'1-O va ser policial, ciutadania no n'hi va haver", ha sentenciat.



D'altra banda, i segons Pina, el reguitzell de resolucions judicials acaben posant de manifest que “no estem obtenint un judici just”.

