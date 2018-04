Rivera busca al Senat espanyol una utilitat: controlar TV3

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 16:00 h

El líder de 'Ciudadanos' està rabiós per l'entrevista de la cadena, ahir, a Carles Puigdemont

Redacció| Ja fa molts anys que el Senat espanyol és vist -no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat- com una institució inútil i prescindible. No ha estat mai una cambra territorial representativa i tampoc ha exercit la seva funció de control sobre el Congrés dels Diputats; sinó que s’ha convertit en l'indret perfecte per amagar presumptes corruptes i recol·locar velles glòries polítiques del bipartidisme espanyol.

És una cambra desfasada i anacrònica que ha servit al PP -que ha ostentat la majoria absoluta 13 dels últims 20 anys- per alimentar els seus interessos, el darrer, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució contra l'autogovern a Catalunya. Ara, el president de Ciudadanos, Albert Rivera, li ha buscat una nova funció: controlar TV3.Tot ha sorgit arran de l'entrevista que la cadena va fer aquest diumenge al president Carles Puigdemont, criticada per Rivera perquè -segons ell- suposa que "una televisió pública fa el que li dona la gana en contra de la democràcia, la Constitució i les lleis".L’entrevista a Puigdemont de TV3 s'ha convertit en la més vista a un polític amb 991.000 espectadors i un 30,5% de quota.En una entrevista a Telecinco, Rivera ha deixat anar que és partidari que el Senat espanyol tingui el control de TV3 a través de l'article 155 si no ho fa el Parlament. "La televisió pública no pot estar descontrolada, o la controla el Parlament o la controla el Senat", ha apuntat Rivera, que ha afegit que "no pot ser que es llencin diners públics per la finestra, en aquest cas dedicats al secessionisme i a fer entrevistes a un senyor que està fugit de la justícia i que té cinc delictes gravíssims a l'esquena". Rivera ha demanat que el Parlament activi la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).