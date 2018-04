Els vincles amb l'extrema dreta del president de la 'Unió de Mossos per la Constitució'

Diversos Mossos d'Esquadra han volgut denunciar, doncs, les relacions del president de la 'Unió de Mossos per la Constitució' amb l'extrema dreta. Durant el seu temps lliure, Gómez practica boxa al conegut gimnàs 'Gallego Prada', freqüentat pels ultres del FCBarcelona -els 'Boixos Nois'- i membres de la polèmica banda motoritzada 'Hell Angels' (Àngels de l'Infern). "No dubta a utilitzar els seus coneixements d'aquest esport en situacions absolutament innecessàries en la seva activitat laboral, convertint-lo en un policia violent i imprevisible", denuncien els seus companys.



De fet, el titllen de persona "desequilibrada i de difícil convivència" i asseguren que s'ha enfrontat als col·legues que li haurien recriminat la seva actitud. "Fins i tot, en una de les ocasions, dos agents van haver d'intervenir i retenir l'Ángel perquè no agredís a un altre agent, a qui insultava com un energumen", expliquen, sobre el seu comportament "indecorós i poc professional".



El seu principal aliat, frustrat per no accedir a la Policia Nacional



Ángel Gómez ha denunciat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'Audiència Nacional a quatre comandaments de la seva comissaria, acusant-los de polititzar les seves decisions, desobeir al Gobierno, no retirar les urnes del referèndum i donar suport policial al que titlla de rebel·lió del Govern català. "De 264 agents de la comissaria, només ell ha denunciat aquests fets. Dels altres 12 agents citats com a testimonis en la seva denúncia, cap ha volgut signar-la", expliquen altres agents.





Sobre la denúncia de Gómez als seus caps, els Mossos d'Esquadra amb qui s'ha posat en contacte directe.cat apunten que "les seves mentides només s'entenen com a producte d'una venjança personal en contra dels superiors de la comissaria". Tot i que els comandaments del cos han cridat l'atenció a Gómez per la seva actitud en diverses ocasions, no han tramitat cap expedient contra ell; tot i la persecució que denuncia patir l'agent. "El fet que l'Ángel hagi abocat totes aquestes mentides i acusacions sobre fets inexistents a la comissaria i citat amb noms i cognoms a diversos comandaments, posant en perill la seva integritat física i la de les seves famílies, ha provocat que la immensa majoria dels agents d'aquestes dependències policials rebutgin aquesta acció independentment del seu ideal polític, ja que tothom coincideix que ha estat una acció totalment roí i inadequada", sentencien els companys d'Ángel Gómez.

Insuportable manca d'higiene Però el que més els indigna és el perfil del seu màxim aliat en aquesta croada, que es troba entre aquests 12 agents: Arturo Blanco, un ex vigilant de seguretat que ha intentat -en diverses ocasions i sense èxit- accedir al cos Nacional de Policia. A més, ha estat sancionat als Mossos d'Esquadra (retirant-se-li l'arma) per violència de gènere i se li reconeixen també vincles amb la ideologia d'extrema dreta. "En ple moment d'eufòria, es va dirigir a tres companys que parlaven sobre el procés catalanista al vestidor dient-los literalment: 'a aquests tres caldria donar-los un tret al clatell' ", asseguren companys seus.

Segons han fet saber acompanys de feina de Gómez -que, actualment, està en actiu a la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat-, l'agent és un ex-Guàrdia Civil que "va abandonar el cos militar per la porta del darrere, després de la seva mala praxi en la seva tasca a Sitges". I és que, segons els agents, és conegut per la seva ideologia ultra i "no és ben rebut entre companys" per mostrar una "actitud estrafolària" quan -per exemple- escolta a tot drap l'himne de La Legió pels passadissos de la comissaria.