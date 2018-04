Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 17:30 h

"El odio se huele"

Gerard Sesé @gerardsese | L'entorn de Ciudadanos, PSC i PP a Catalunya segueixen intentant crear un Ulster a Catalunya. Des de dirigents de primera línia fins al món local. És el cas d'una regidora de Vilanova del Camí, Imma González, que ha afirmat que Catalunya viu en un ambient de preguerra civil.

Imma González és la típica unionista que sent odi dins seu contra l'independentisme. Això es pot despendre dels seus comentaris a les xarxes socials. De fet, es vanta que ella va fer fora ERC del govern municipal, com un gran guany i mèrit, i també afirma que "ensuma l'odi" dels independentistes. Tant és així que ha arribat a publicar un tuit on creu que Catalunya viu una preguerra civil i que existex "guerrilles fanatitzades": "La triste realidad que vivimos en Catalunya.Situación de pre-guerra civil, donde hay guerrillas fanatizadas que un día te colocan un lazo amarillo en la puerta y quién sabe qué se atreverán. El odio se huele, se palpa, casi podemos masticarlo, pero si dices algo, eres facha".

El més curiós de tot és quan entra en contradicció quan, amb un to rabiós, contesta un article d'AnoiaDiari que explicava justament el que aquí us estem narrant, el tuit de la tercera tinent d'alcalde amb aquestes greus afirmacions. Imma diu que usant les "paraules adequades" la gent es pensarà que ella és una "fatxa" quan simplement la citen textualment.

Segons ella, a més, no li han dedicat cap article malgrat que hagi aplicat "innovadores millores" (que no especifica) a les àrees de Cultura, Participació Ciutadana, Agermanament, Solidaritat i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

Insisteix, amb el mateix to fora de sí, que "no li fa por un llacet groc amb un sac ple d'escombraries a la porta de casa" i assegura que les seves paraules les senten "una majoria de catalans". Curiosament, al seu mur de Twitter, després hi apareix un RT al perfil de la Guardia Civil.



El grup municipal d'aquesta regidora és DECIDE que governa juntament amb el PSC i dues altres formacions locals, una espècie d'ala dura (tot i que sembli impossible) de Ciudadanos on també hi donava suport el famós Carlos Yoyas de Gran Hermano.

La triste realidad que vivimos en Catalunya.Situación de pre-guerra civil, donde hay guerrillas fanatizadas que un día te colocan un lazo amarillo en la puerta y quién sabe qué se atreverán. El odio se huele, se palpa, casi podemos masticarlo, pero si dices algo, eres facha. https://t.co/VPJI66Y7ie — Imma González (@immagonnar) 11 d’abril de 2018

