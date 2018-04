Lliçó d'una víctima de terrorisme a Rivera en voler apuntar-se un punt amb el cas dels joves d'Altsasu

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 18:00 h

L'insta a tenir "sentit comú" i no "banalitzar el terrorisme"

Redacció| Aquest dilluns, comença el judici contra els vuit joves d'Altsasu (Navarra) que s'enfronten a penes de presó d'entre 50 i 60 anys, acusats de terrorisme per una baralla de bar amb dos guàrdies civils. Davant la proximitat de la data, el líder de 'Ciudadanos', Albert Rivera, va voler aprofitar l'ocasió per sumar-se un punt a favor de les "víctimes de la violència". Una jugada que li va sortir per la culata.











I és que la resposta al tuit de Rivera -en que compartia una notícia del diari 'El Mundo' sobre la multitudinària manifestació a Pamplona en favor dels joves- quan diu sentir "vergonya com a demòcrata" no pot ser més alliçonadora. És del periodista i víctima del terrorisme Gorka Landaburu, que li diu que "no es tracta de vergonya ni de demòcrates. El que es denuncia és la desproporció de les penes sol·licitades als agressors, 375 anys" i li demana no "caure en la deriva de la banalització del terrorisme"."Tinguem una mica de sentit comú", li retreu Landaburu a Rivera, que denuncia com -segons ell- "nacionalistes i populistes" defensen "als agressors de dos guàrdies civils i les seves parelles". "Sempre estarem amb les víctimes i la tolerància, mai amb els totalitaris i la violència", va escriure Rivera; mentre el sobiranisme català critica la desproporcionalitat de les penes i recrimina a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, la creació de més presos polítics. Amnistia Internacional ha exigit avui mateix que es retiri l'acusació per delictes de terrorisme contra els joves, dels quals tres Tporten 500 dies en presó preventiva.