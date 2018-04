Un Guardia Civil atropella mortalment un ancià, es fuga i amaga el vehicle a la Caserna del cos policial

En aquell moment, segons ha determinat la investigació, el conductor d'un turisme de la marca BMW Sèrie 5, de color negre, el va atropellar, donant-se posteriorment a la fuga sense atendre la persona ferida. Gràcies a l'ajuda ciutadana van aconseguir identificar el seu propi company, amb la sorpresa que el BMW havia estat estacionat pel presumpte autor de l'atropellament a la mateixa Comandància de la Guàrdia Civil, que tan sols va tapar el dany causat per l'impacte en la part davantera del vehicle.

Fa deu dies es va produir un atropellament al poble de Villablino (Castella i Lleó) el conductor es va fugar. Tal com explica iLeon.com , ahir, la víctima, un ancià de 84 anys, va morir. Després d'una intensa investigació i, sobretot, gràcies a l'ajuda ciutadana, ha resultat que l'homicida és un agent un guàrdia civil de la comarca, de 47 anys i destinat a la Comandància de Lleó, lloc on va ocultar durant dies el turisme implicat fins que va ser identificat i detingut.

