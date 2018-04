[Vídeo] La repressió contra els 'Jordis' obre les notícies internacionals d'Al Jazeera

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 19:00 h

L'autoritarisme de l'Estat a Catalunya, cada vegada més protagonista a la premsa internacional

Redacció| La repressió i autoritarisme de l'Estat envers el moviment independentista a Catalunya -amb l'empresonament i l'exili dels seus dirigents- està ocupant cada vegada més protagonisme a la premsa internacional. Aquest dilluns, per exemple, el canal internacional 'Al Jazeera' ha obert els titulars del món amb imatges de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per la justícia espanyola com a líders de les entitats civils sobiranistes i que avui declaraven de nou davant el Tribunal Suprem espanyol.

Las imágenes de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart abren los titulares del mundo del canal internacional de Al Jazeera, tras comenzar con Siria. pic.twitter.com/VU5qobRaHh — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 16 d’abril de 2018

"Acusats de sedició i rebel·lió, els líders i activistes catalans que van recolzar el controvertit referèndum per separar-se d'Espanya declaren davant l'alt tribunal", ha dit la periodista que ha obert l'informatiu. A la pantalla, apareixia el chyron "cita amb el jutjat" sobre les darreres imatges en vídeo que es tenen dels 'Jordis', el dia en que van anar a declarar a l'Audiència Nacional i van ser empresonats -per sorpresa de tothom- fins avui. Després de Catalunya, la presentadora ha parlat sobre Trump i la guerra del Iemen.Ahir, 'Al Jazeera' també es va fer ressò de la multitudinària manifestació a Barcelona per demanar la llibertat dels presos polítics i els exiliats catalans. "Milers de persones marxen a Barcelona pels líders catalans empresonats", van titular.