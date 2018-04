Sant Esteve de les Roures ja té Universitat

Última actualització Dilluns, 16 d'abril de 2018 20:00 h

Ofereix un document per a descarregar per a obtenir un títol o un màster

Gerard Sesé @gerardsese | El famós poble inexistent de Sant Esteve de les Roures segueix sent notícia. Primer ho va ser perquè la Guardia Civil se'l va inventar en un dels seus informes sobre l'1-O. Després, perquè la mateixa policia espanyola contestava a Twitter pensant-se que era un poble real i, ara, perquè la vila fictícia ja té universitat i, a més, estrena web.

Davant de l'allau de modificacions de CVs de membres del PP i Ciudadanos sobre les sospites de les veracitats dels seus ´títols universitaris i els escàndols que això ha comportat a la política espanyola (molt soroll per a no res, ja que no hi ha hagut cap dimissió encara) ha nascut la Universitat de Sant Esteve de les Roures . A la seva web explica que la Universitat "dona continuïtat a una tradició de formació superior que es remunta a l'Edat Mitjana" i que és "de naturalesa pública" amb una activitat de servei públic "en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis".

A més, la USEDLR ofereix la possibilitat d'obtenir la titulació d'aquell ensenyament desitjat no sense abans "abonant l'import de les vostres taxes en la vostra oficina de LaCoixa més propera". En aquest enllaç trobareu el títol descarregable

I és que aquesta universitat és de les més antigues de Catalunya amb un antecedent històric que data del 1641 quan president de la República de Catalunya, el Molt Honorable Pau Claris i Casademunt, va concedir a Sant Esteve de les Roures el privilegi d'atorgar títols de gramàtica, retòrica, filosofia i teologia, dret i medicina.

Fins i tot hi ha una salutació de l'actual Rector de la USEDLR, el doctor Orni Sant Esteve que agraeix "la confiança que ens feu i us dono la benvinguda a una formació d'alta qualitat, de referència dins el món laboral, innovadora i en un clima proper i humà que només es pot tenir en una universitat com la de Sant Esteve de les Roures".

