Un institut català, assetjat per grups ultres que l'acusen d' ''adoctrinar'' els alumnes

No hi ha cap vot

Com a resposta a la convocatòria ultra, s'ha creat el 'Front en Defensa del Joan Boscà', integrat per alumnes, exalumnes i entitats del barri de Les Corts, que també són a les portes del centre per "possibilitar el desenvolupament normal de la jornada". La posició oficial de l'institut l'ha manifestat en un comunicat en que lamenten que el "debat polític" es traslladi a l'escola i anuncien que "totes les idees han estat ben rebudes" a l'institut.