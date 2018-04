Portades: El País insisteix en la ''violència'' del procés

"Informes de la Guàrdia Civil, Policia i associacions privades documenten davant el jutge nombrosos casos d'amenaces, intimidacions i assetjament", destaca El País, que recull també les declaracions de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Josep Lluís Trapero al Suprem.El Mundo destaca una entrevista amb el president de la patronal catalana, Gay de Montellà, que assegura que "Cataluña puede estar diez años sin crecimiento si seguimos así". La Razón centra la seva portada en Rajoy i afirma que "defensarà davant la UE la legalitat davant al sobiranisme".L'ABC se centra en el procediment judicial a l'expresident d'Andalusia, Manuel Chaves, pel cas dels ERE i destaca que el PSOE "es desmarca" i es "renta les mans". Per la seva banda, La Vanguardia afirma que "Puigdemont es torna a plantejar la seva investidura a distància" a través de la reforma de llei de la presidència.El Periódico destaca un reportatge sobre el llegat del franquisme en democràcia i assegura que "La Fundació Franco té beneficis fiscals". "Els 875 donants desgraven de l'IRPF fins al 75% dels fons destinats a exalçar el dictador", destaca el diari.

