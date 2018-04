Millo: ''Vaig tenir reunions privades amb Puigdemont per intentar resoldre la situació''

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 10:00 h

El delegat del Gobierno a Catalunya assegura que va fer el possible per intentar dialogar amb els polítics catalans

Redacció | "Vaig tenir reunions privades amb Puigdemont per intentar resoldre la situació". Així ho ha revelat el delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. "He intentat fer el possible per dialogar". "Sempre que vaig posar sobre la taula el diàleg vaig rebre un cop de porta".

"La política ha de buscar solucions als problemes parlant. I per parlar amb algú cal tenir algú altre a l'altre costat". Millo ha assegurat que en el temps que fa que va assumir el càrrec de delegat del Gobierno ha buscat diàleg reiteradament per buscar "propostes d'anar a l'arrel del problema i proposar solucions per a cada un dels problemes". "I em deien 'veiem la teva bona intenció, però no ens interessa".

"Hi ha hagut moments molt interessants on hi havia voluntat per desencallar". Millo ha confessat que "molt poques hores abans, hores abans que l'anterior president convoqués el referèndum, el vaig avisar amb un missatge molt clar, mentre no el convoquis, això té solució". Però Millo ha assegurat que a Puigdemont "no l'interessava una solució" perquè si no "s'acabava el procés". "Li vaig advertir que no tindria ni marge d'actuació. I em va exposar que 'no tenia més remei'".

El delegat del Gobierno ha reiterat que "Rajoy està desitjant que hi hagi un president de la Generalitat amb qui poder parlar".

