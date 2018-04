Margallo carrega contra Alemanya

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 11:00 h

El diputat al Congrés no creu que a ningú li interessin unes noves eleccions

Redacció | "El tribunal ha aplicat malament l'euroordre. I és un contratemps molt important. Espero que això es revisi". Així de contundent s'ha mostrat el diputat al Congrés i exministre d'afers exteriors espanyol José Manuel García Margallo en una entrevista a Els Matins de TV3.

Margallo ha exposat que "l'independentisme català ha de sortir del seu laberint". "Ara estem més a prop d'una solució política que fa uns mesos". Tot i que Carles Puigdemont no va ser clar descartant unes noves eleccions en l'entrevista que va oferir a TV3 aquest diumenge, el diputat ha assegurat que "si no es va a unes noves eleccions, s'haurà de buscar una fórmula per formar govern". "Tots descarten un procés electoral, si ho fan, és perquè s'ha de formar govern".

"La meva opinió personal és que al Gobierno no li interessa un procés electoral" i ha assegurat que el que interessa a Madrid és "l'aprovació d'un pressupost i depèn que el 155 deixi d'aplicar-se", referint-se a la manca de suport del PNB que han exposat diferents vegades que no s'hi sumaran mentre a Catalunya estigui vigent l'aplicació del ja famós article de la Constitució.

També afirma que un cop els independentistes van optar pel desafiament de les lleis, l'Estat no va tenir més remei que judicialitzar.

En aquest sentit, Margallo creu que "el tribunal alemany ha aplicat malament l'euroordre. I és un contratemps molt important. Espero que això es revisi". "La interlocutòria de Llarena és impecable", ha afegit. "L'euroordre té 32 supòsits en què l'entrega és immediata. La doble incriminació són els fets pels quals Espanya reclama l'entrega de Puigdemont, que són delicte a Alemanya". Així ha recordat també que la "malversació no està descartada". "Els jutges poden decidir en vista de les noves proves si es donen elements suficients per extradir".

