Un diari alemany exposa que Espanya no pot demostrar delicte de malversació per l'1-O

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 12:00 h

"No han pogut trobar la factura de les 10.000 capses transparents produïdes a la Xina", subratlla el rotatiu

Redacció | Un dels principals diaris alemanys, el Frankfurter Allgemeine Zeitung detalla en un article publicat aquest dimarts que la justícia espanyola no ha aconseguit, a hores d'ara, aportar les proves necessàries a Alemanya per demostrar que es van malversar diners públics en l'organització del referèndum de l'1-O. I de fet, aquest seria el motiu amb el qual el jutge del Suprem, Pablo Llarena, estaria intentant aconseguir l'extradició de Carles Puigdemont.

Captura del diari alemany FAZ Comparteix Tweet

Etiquetes 1-O, Alemanya, Espanya, independència, malvesació, proves, referèndum

D'aquesta manera, el diari explica que els investigadors espanyols "no han pogut trobar la factura de les 10.000 capses transparents produïdes a la Xina" que es van utilitzar durant el referèndum. Però asseguren que, malgrat tot, segueixen mantenint el delicte de malversació per als membres del Govern, i els acusen d'haver gastat més d'1,6 milions d'euros per a l'organització de l'1-O.

El rotatiu constata que Alemanya ha demanat diferents aclariments a la justícia espanyola, però subratlla que Espanya "no ha pogut trobar la factura". El Frankfurter precisa que el Tribunal d'Schleswig-Holstein ha demanat en concret a Espanya qui va pagar el referèndum i quines proves hi ha. "Ja s'ha facilitat informació addicional en dues ocasions des d'Espanya", apunta, però per als jutges Alemanys, no sembla que siguin proves suficients.

