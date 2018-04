Màxima inquietud al Tribunal Suprem, tem que Alemanya no entregui a Puigdemont

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 13:00 h

Espera que els jutges alemanys prenguin una decisió respecte el president

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Carles Puigdemont espera pacientment a Alemanya que l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein prengui la decisió d'entregar-lo a Espanya o finalment, decideixi no fer-ho per un delicte de malversació de fons públics i un altre de rebel·lió.

© Guifré Jordan Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Alemanya, Espanya, independència, justícia, malversació, rebel·lió

Els jutges però no ho acaben de veure clar. Tal com apuntava avui el Frankfurter Allgemeine, Alemanya no veu clarament que hi hagi delicte de rebel·lió i precisament per això ha demanat més proves. Fet que comença a inquietar al Suprem i, com a conseqüència, al jutge Pablo Llarena.

De fet, els jutges alemanys Martin Probst, Matthias Hohmann i Matthias Schiemann han sol·licitat al TS més documentació sobre la presumpta sostracció de fons públics del procés. Però també el ministre Cristóbal Montoro ha admès que no s'han destinat diners públics en l'organització del referèndum.

Espanya no es vol rendir perquè s'hi juga molt. Sense anar més lluny, està en joc que el principal responsable del desafiament independentista, als seus ulls, pugui ser jutjat davant la policia espanyola en els pròxims mesos. Per contra però, si a Alemanya no li convencen els arguments del jutge Pablo Llarena sobre malversació, hi ha el "risc" que Puigdemont s'instal·li a Alemanya per un temps indefinit.

Per ara, s'ha descartat el delicte de rebel·lió i per tant, Espanya té totes les esperances posades en el delicte de malversació. Aquest fer però, generaria certa desigualtat al banc dels acusats perquè n'hi ha que sí que estan acusats de rebel·lió, malversació i també de sedició. I aquesta situació asseguren que seria molt complexa no només d'encaixar sinó també d'explicar. "Un preu que Espanya no pot pagar", ha exposat una font consultada pel diari El Independiente.

Notícies relacionades