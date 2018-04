Guerra soterrada entre Montoro i la Guardia Civil per la manca de proves en la malversació per l'1-O

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 13:30 h

El ministre d'Hisenda no dona per bona la documentació de la policia que xifra en 1,6M€ la despesa del referèndum

@JoanSole_ | Les paraules del ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, en l'entrevista d'El Mundo on negava la utilització de fons públics per finançar la consulta ha provocat una guerra soterrada entre la Guardia Civil i el dirigent.

La documentació de la Guardia Civil, amb la qual se sustenta la investigació del jutjat número 13 de Barcelona sobre la malversació de fons públics arran del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), ha quedat en paper mullat després que Montoro afirmés, amb rotunditat, com també ho va fer al Congreso preguntat per Ciutadans: "No sé com es va pagar l'1-O, però amb diners públics no".

La tensió entre el cos policial i el ministeri rau en l'informe on detalla que la Generalitat va gastar més d'1,6 milions d'euros en els materials, promoció, difusió i inscripció exterior per fer realitat el referèndum de l'1 d'octubre.

Segons apunten mitjans unionistes, la Guardia Civil estaria molt molesta pel fet que el seu informe sembla redactat a partir de "simples conjectures" i no arran de les proves trobades durant la investigació.

