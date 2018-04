L'Ulster de Jordi Cañas pel camí de l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Dimecres, 18 d'abril de 2018 05:00 h

Albert Rivera li deu molt al futur candidat de Ciudadanos a la capital catalana, la seva estratègia de duresa li ha fet guanyar molts punts al partit per guanyar unes eleccions a Espanya

ANÀLISI - @JoanPuig | Jordi Cañas és un personatge estimat a dins del partit, la seva jugada de plegar en el moment de ser imputat per frau fiscal ha estat clau per marcar perfil propi, la seva absolució judicial li ha fet guanyar prestigi, i Albert Rivera sap que millor tenir d’amic el personatge en qüestió que no pas d’enemic.

Carina Mejias veu ballar la seva cadira, ja li estan buscant una sortida

Recordem que l'actual portaveu de C's a Barcelona, Carina Mejías provenia del PP, és una candidata "tova" en les actuals circumstàncies. L'opció de Jordi Cañas que s'hi ha mostrat encantat guanya punts a dins del partit. Consideren que amb l'actual panorama poden aspirar a l'alcaldia sense cap mena de problema, consideren que si Ada Colau amb 11 regidors ha governat Barcelona, ells també, per tant la lluita serà aconseguir ser la llista més votada.

Jordi Cañas i Albert Rivera ho tenen clar, aquest la llei de les eleccions municipals els beneficia, sobretot si els independentistes van per separat. L'escenari és propici, davallada electoral de Barcelona en Comú i la fi de l’efecte sorpresa d’Ada Colau, amb un moviment en plena crisi. Jordi Cañas, l’ideòleg de l’Operació Ulster per violentar i dividir la societat catalana pot esdevenir aconseguir ser la llista més votada, ja ho vaA diferència de les eleccions catalanes i segons la llei electoral municipal, l’única manera d’aconseguir evitar que la llista més votada tingui l’alcaldia és sumar una alternativa de la meitat més un dels regidors en el cas de Barcelona, 21 regidors independentistes, o un acord per tornar a fer Ada Colau alcaldessa per evitar Cañas com alcalde.Aquesta seria una garantia per tenir un alcalde republicà i independentista. Garantiria ser la llista més votada i lluitaria per la majoria absoluta, una estratègia que faria impossible una alternativa de 21 regidors per tombar un alcalde republicà.