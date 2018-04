Agustí proposa un front unitari independentista perquè Barcelona sigui capital republicana

A.G | El candidat a les primàries del PDeCAT, Carles Agustí, aposta per reproduir el model de JxCat a Barcelona. Sota el nom 'Junts per Barcelona', Agustí proposa una candidatura àmplia per concórrer a les eleccions municipals del 2019 que es mantingui ferma amb el procés independentista i treballi per fer efectiva la República. Una proposta que encaixa amb la voluntat d'Agustí d'investir Carles Puigdemont.