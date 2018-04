Eurodiputats unionistes alerten que l'independentisme gaudeix de bona fama al Parlament europeu

Última actualització Dimarts, 17 d'abril de 2018 15:30 h

Les últimes notícies, juntament amb el fet que Romeva i Junqueras van teixir molts bons contactes, posen en alerta l'equip de Rajoy

@JoanSole_ | A Europa regna el silenci institucional a l'hora de valorar la situació catalana, una actitud, però, que contrasta amb la de l'Europa no oficial on, així ho han explicat en més d'una ocasió els eurodiputats catalans, el suport a la causa catalana té més acceptació.

Tant és així que eurodiputats del PP, PSOE i l'ex d'UPyD han fet constar la seva preocupació davant el posicionament d'eurodiputats del Grup Liberal, dels Verds i, fins i tot, de la CDU alemanya, el partit d'Angela Merkel, que sembla no tenir un posicionament uniforme davant la situació de Puigdemont.

Els eurodiputats consideren que aquesta bona sintonia amb la causa catalana rau en les notícies falses i la quantitat de diners invertits per donar "veracitat" a un relat on es veu el republicanisme com un moviment víctima de l'arbitrarietat de l'Estat. A més a més, destaquen que el temps que varen estar Oriol Junqueras i Raül Romeva al Parlament europeu va servir per teixir molt bones relacions amb altres grups.